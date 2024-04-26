В Серпухове прошел «Диктант Победы». Все желающие смогли проверить свои знания на 36 площадках городского округа, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

На площадку «Диктанта Победы» в Молодежном центре «Патриот» пришел депутат городского Совета Федор Чудинов, чтобы вместе с жителями округа пройти тест.

«Это очень важная и замечательная инициатива, которая позволяет расширить знания о таком важном периоде в истории нашей страны. Особенно приятно, что ежегодно в „Диктанте Победы“ активно принимает участие молодежь. Благодаря этой акции граждане нашей страны всегда будут помнить, как была завоевана победа в Великой Отечественной войне».

Акция партии «Единая Россия» с каждым годом расширяет свои границы. «Диктант Победы» в этом году проходит в шестой раз.

Написать его можно более чем на 26 тыс. площадок в России и в 58 странах мира. В прошлом году в акции приняли участие более 500 тыс. школьников в 14,5 тыс. школ.



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