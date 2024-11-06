В Серпухове пройдет выставка «Годы. Люди. Жизнь»

В Доме ученых Серпухова проходит выставка «Годы. Люди. Жизнь», приуроченная к 85-летию со дня рождения Валентина Гавриловича Помелова (1939-1999). Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

7 ноября в 16:00 состоится встреча с Иннесой Александровной Помеловой — почетным членом Российской Академии художеств, заслуженным работником культуры Московской области и Федором Валентиновичем Помеловым, членом Союза художников.

Династия Помеловых давно и прочно вошла в историю постсоветского и современного изобразительного искусства. Творчество художников представлено разными жанрами — живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и монументальное искусство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.