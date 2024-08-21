сегодня в 20:14

В Серпухове продолжаются работы по благоустройству Звездной площади

В подмосковном Серпухове продолжаются работы по благоустройству Звездной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте выполнен демонтаж старой плитки, лавочек и урн, уложен кабель для установки опор освещения.

Проводится планировка территории. В ближайшее время будет завезен материал для монтажа основания.

Проектом предусмотрена:

замена плитки на гранитную широкоформатную: она более долговечна и пригодна для механической уборки;

модернизация наружного освещения;

замена лавочек и урн с устройством отдельных карманов, что поможет технике качественнее и быстрее наводить порядок на площади.

Кроме основных работ, планируется устройство тротуара вдоль дома № 146 по ул. Ворошилова.

Безопасность и комфорт жителей города — в приоритете при проведении всех работ по благоустройству.

Площадь объекта будет прежней. Все зеленые насаждения будут сохранены.

«Черный тюльпан» останется на месте. Сейчас он находится на хранении в МБУ «Комбинат благоустройства». Мемориал будет приведен в порядок и установлен по окончании работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.