В Серпухове продолжаются работы по благоустройству Звездной площади
Фото - © Пресс-служба Г.о. Серпухов
В подмосковном Серпухове продолжаются работы по благоустройству Звездной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
На объекте выполнен демонтаж старой плитки, лавочек и урн, уложен кабель для установки опор освещения.
Проводится планировка территории. В ближайшее время будет завезен материал для монтажа основания.
Проектом предусмотрена:
- замена плитки на гранитную широкоформатную: она более долговечна и пригодна для механической уборки;
- модернизация наружного освещения;
- замена лавочек и урн с устройством отдельных карманов, что поможет технике качественнее и быстрее наводить порядок на площади.
Кроме основных работ, планируется устройство тротуара вдоль дома № 146 по ул. Ворошилова.
Безопасность и комфорт жителей города — в приоритете при проведении всех работ по благоустройству.
Площадь объекта будет прежней. Все зеленые насаждения будут сохранены.
«Черный тюльпан» останется на месте. Сейчас он находится на хранении в МБУ «Комбинат благоустройства». Мемориал будет приведен в порядок и установлен по окончании работ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.