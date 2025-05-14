В Серпухове продолжается всероссийское голосование по отбору общественных территорий

Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 21 апреля по 12 июня проходит ГОЛОСОВАНИЕ на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, с помощью волонтеров в общественных местах, а также в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе».

Проект направлен на улучшение качества жилищных условий и создание благоприятной инфраструктуры в urban-среде. В нем задействованы активисты из волонтерских объединений, молодёжных центров, колледжей и школ, которые помогают преобразовывать общественные пространства и участвуют в различных мероприятиях.

От городского округа Серпухов представлено 4 территории:

1. Сквер на улице Крюкова;

2. Сквер на улице Захаркина;

3. Парк «Молодых мам» в г. Пущино;

4. Сквер «Мирабель» в г. Протвино.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.