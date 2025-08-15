В Серпухове продолжается создание уникального проекта «Книга Памяти»

В Серпухове создается «Книга Памяти» — уникальный проект, цель которого — увековечить подвиг земляков, отдавших жизни в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чтобы собрать воедино истории мужества, объединили усилия Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, корреспондент Серпуховского информационного агентства Марианна Гермек, а также Серпуховская городская общественная организация ветеранов войны и военной службы, Серпуховское городское отделение Московского областного отделения Всероссийской организации «Боевое Братство» и Протвинская городская организация ветеранов боевых действий «Боевое братство».

Создатели проекта стремятся показать, что за каждой трагической цифрой потерь стоит не просто статистика, а судьба человека, его мечты, надежды и любящая семья. Недавно состоялась встреча с Риммой Свищевой, вдовой добровольца Василия Свищева, который оставил мирную жизнь, чтобы встать на защиту Родины.

«Книга имеет огромное значение, прежде всего, для будущих поколений», — поделилась Римма, выразив надежду, что истории о подвигах наших военнослужащих послужат вечным напоминанием о ценности мира и необходимости его беречь.

В электронном формате «Книга Памяти» уже насчитывает 180 проникновенных историй. После завершения специальной военной операции планируется издание печатной версии.

«Мы хотим, чтобы наших героев знали, чтобы помнили, какой ценой достается мир», — подчеркнула руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева.

Этот проект — больше, чем просто собрание биографий. Это — бесценный памятник мужеству, любви и самоотверженности, который навсегда сохранит имена тех, кто отдал свою жизнь за будущее Серпухова и всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.