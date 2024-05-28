В Серпухове продолжается реализация президентской программы по ремонту школ

На базе городского округа осуществляется ремонт трех заведений: № 11, № 16 и Туровской школы.

Строительная готовность каждого объекта составляет более 50%. В школе № 16 на этой неделе запланированы электромонтажные и сантехнические работы, стяжка спортзала, монтаж окон и чистовая отделка на 3 этаже и санузлах. На фасаде будут установлены направляющие. В школе № 11 в ближайшие дни будет проводиться монтаж кабельных линий электроснабжения, слаботочных систем, водоотведения и трубопроводов отопления, шпаклевка стен, гидроизоляция кровли и фасадные работы. В Туровской школе специалисты работают над усилением фундамента, проводят штукатурные, электромонтажные и отделочные работы, занимаются очисткой фасада и монтажом трубопроводов отопления, слаботочных кабельных трасс, водоснабжения.

В дошкольном отделении Пролетарской школы на этой неделе строители займутся грунтовкой стен, демонтажем инженерных систем и кровли, монтажом отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также перегородок и кровли.

«Поручил усилить контроль за сроками. Главная задача — это выполнить все работы до 1 сентября, чтобы ученики вернулись в новые, современные помещения и продолжили обучение в родных стенах», — отметил Глава Серпухова Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.