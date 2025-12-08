В Серпухове продолжается экологическая акция «Добрые крышечки», в которой участвуют «Молодая Гвардия», «Волонтеры Подмосковья» и студенты колледжей. Жители собирают пластиковые крышки для переработки и помощи детям с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель местного отделения Молодой Гвардии Виолета Соловьева отметила, что цель акции — привлечь внимание всех поколений к вопросам экологии. Собранные крышки после сортировки отправляют на специализированные заводы, где их перерабатывают для изготовления элементов детских площадок и одноразовой посуды.

Кроме экологической пользы, акция помогает собирать средства на покупку реабилитационного оборудования для детей, таких как инвалидные коляски и вертикализаторы. Пункты приема крышек открыты в школах, МАУ «Серпуховское информационное агентство», парках имени Олега Степанова и Принарском. Два контейнера в форме сердца, установленных Молодой Гвардией, уже дважды были заполнены и опустошены.

Для переработки подходят только чистые крышки без этикеток и с определенной маркировкой: «2», «02», 4 LDPE, Tetra Pak, HDPE. Акция позволяет жителям внести вклад в защиту окружающей среды и поддержку детей с ограниченными возможностями.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.

