В Серпухове продолжается диалог поколений в формате открытых «Уроков мужества»

10 февраля в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи участники Ассоциации ветеранов СВО рассказали подросткам о подвиге, памяти и долге, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Личный опыт Героев стал самым убедительным уроком для подрастающего поколения. Такие встречи — связь между эпохами.

Вторая часть урока была посвящена безопасности в современном мире. Ребятам объяснили, как противостоять телефонным мошенникам и защитить себя и близких от угроз в интернете. Умение распознавать опасность и правильно на нее реагировать — тоже необходимый для жизни навык.

«Для нас важно, чтобы патриотические уроки были регулярными и содержательными. Личный пример человека, прошедшего через испытания, — это основа для формирования настоящих ценностей. Он дает молодежи четкие нравственные ориентиры и понимание ответственности», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.