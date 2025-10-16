В Серпухове поздравили родителей участника СВО с золотой свадьбой

16 октября глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с председателем окружного Совета Михаилом Шульгой поздравили семью Овсянниковых с золотой свадьбой. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Их союз — пример крепкой любви и мудрости для всех нас. Виктор Васильевич и Ольга Николаевна познакомились в 1974 году, в цехе нынешнего АО «РАТЕП». Через год поженились в деревне Левашово. За 5 десятилетий они прошли большой жизненный путь, сохранив любовь и верность.

Гордость семьи Овсянниковых — их сын Владимир, участник СВО. Его мужество — прямое продолжение ценностей, заложенных родителями.

«Ждем скорейшего возвращения домой с передовой.

Прожить вместе полвека — это огромное счастье. Виктору Васильевичу и Ольге Николаевне здоровья, душевного тепла и еще много спокойных, счастливых дней в кругу близких», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.