В Серпухове подведены итоги выставки-конкурса «Живая связь времен»

В Серпухове подвели итоги выставки-конкурса «Живая связь времен», которая стала традицией. Победителями и призерами стали почти 40 школьников и творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На экспозиции в Музейно-выставочном центре были представлены около 80 работ от 130 школьников и воспитанников кружков. Поделки были посвящены творчеству Агнии Барто, единству народов России и сказке «Щелкунчик».

В Серпухове этот конкурс проводится уже больше 20 лет, и с каждым годом привлекает все больше участников.

27 марта в торжественном награждении призеров и победителей принял участие депутат окружного Совета Олег Андрух.

Работы представлены в различных техниках: папье-маше, бисероплетение, батик, вязание, кружевоплетение, шитье и других. Каждый ребенок стремился передать свое видение произведений и вдохновить других серпуховичей на творчество.

