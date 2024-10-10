В Серпухове подросткам торжественно вручили паспорта
Фото - © МАУ "Серпуховское информационное агентство"
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с депутатом Мособлдумы Татьяной Карзубовой, депутатом городского совета Еленой Акимовой и заместителем благочинного серпуховского церковного округа, иереем Павлом Тимохиным вручили паспорта и поздравили юношей и девушек со знаменательным событием. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Десять молодых людей стали полноправными гражданами своей страны. Все они проявили активность и целеустремленность, достигнув значительных успехов в образовательной, культурной, спортивной, волонтерской и патриотической деятельности. Молодежь Серпухова достойно представляет южный форпост Московии.
Поставленных целей ребята достигают благодаря упорству, настойчивости и амбициозности. В авангарде их побед стоят родители, которые воспитывают достойное подрастающее поколение.
«Дорогие ребята! Будущее — за вами. Желаю вам здоровья, успехов в учебе, новых свершений и оптимизма», — отметил Сергей Никитенко.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.