В Серпухове Подмосковья вывезли почти 75 тыс кубометров снега

Коммунальные службы Серпухова продолжают уборку и вывоз снега с улиц и дворов. По состоянию на 1 марта 2026 года на специализированные площадки направили 74 910 кубометров снежных масс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Техника МБУ «Комбинат благоустройства» работает в штатном режиме, контроль за ситуацией ведется постоянно. За прошедшие сутки снег убрали и вывезли из деревень Судимля, Гавшино, Калиново, Зиброво, Никифорово, Каменка и Новая, а также из Семейного городка в деревне Райсеменовское. Частичная расчистка проведена в селах Енино и Нижние Велеми, деревне Глубоково. В ночную смену бригады работали в деревнях Васильевское и Московка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.