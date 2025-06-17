В Серпухове отремонтировали и очистили фонтаны к лету

Городские фонтаны — один из символов лета. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева уделяется особое внимание их содержанию и работе. Сейчас на территории округа Серпухов функционируют 6 гидротехнических объектов, 4 — в Серпухове, 2 — в Протвине и в Пущино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На Юбилейной площади перед запуском произвели работы по ремонту — это штукатурка, частичная замена плитки, покраска малых чаш.

На всех объектах в рамках подготовки к летнему сезону выполнена профилактика насосного оборудования, промывка чаш.

«К сожалению, несознательность родителей приводит к тому, что дети в фонтанах не только купаются, но и моют там свои самокаты. Это приводит к загрязнению и может нарушить работу оборудования», — отметил врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

На отдельном контроле ситуация с фонтанами в Протвино и в Пущино.

Фонтан на площади Алеева: на сегодняшний день подрядчиком монтируется фильтрующее оборудование, после проведения работ фонтан передадут на обслуживание МУП «Комбинат благоустройства», он будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00.

Фонтан в Зеленой зоне: ведется работа в рамках гарантийных обязательств по восстановлению подсветки и настройке режимов фонтана, объект функционирует ежедневно с 08:00 до 21:00.

«Внимание уделяем прилегающим территориям — в этом году реконструируем пешеходную зону на ул. Новой, где фонтан является одним из центральных объектов и точкой притяжения жителей. Занимаемся разработкой проектно-сметной документации на благоустройство площади Владимира Храброго (включая реконструкцию фонтана), чтобы в следующем году провести работы», — отметил Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.