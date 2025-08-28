В Серпухове отработали антитеррористические учения

Мероприятия были организованы в рамках всероссийской акции, направленной на отработку действий при вооружённом нападении и обнаружении взрывного устройства после нейтрализации нарушителя. В тренировках приняли участие сотрудники Росгвардии, МВД и полиции, а также персонал и учащиеся школ.

Одним из ключевых объектов, где был отработан детальный сценарий, стала школа № 11. По легенде, вооружённый злоумышленник проникает на территорию учебного заведения и оставляет рюкзак с потенциальным взрывным устройством. После оперативной нейтрализации правонарушителя в дело вступает кинолог с обученной собакой, осматривающий подозрительный предмет. В случае подтверждения наличия взрывчатки её обезвреживают сапёры.

Параллельно с действиями силовых структур педагоги и дети отработали алгоритмы самозащиты: баррикадировались в классах и прятались под партами, ожидая сигнала о полной безопасности.

Действия сотрудников образовательных организаций и силовых структур были слаженными. Нарушитель был своевременно нейтрализован, и все поставленные задачи успешно выполнены.

После завершения тренировки правоохранители ещё раз обсудили действия в случае чрезвычайных ситуаций с руководством образовательного учреждения.

Всего в рамках всероссийской акции в Серпухове приняло участие 19 образовательных организаций. Общее число объектов, охваченных учениями, составило порядка 85.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.



«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.