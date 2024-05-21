В Серпухове отпраздновали обретение чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»

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В Серпухове православные верующие отпраздновали 146-ую годовщину со дня обретения чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Молитвы этому образу избавляют от таких вредных привычек как курение, алкоголизм, наркомания, а также исцеляют от многочисленных заболеваний и приносят успокоение, сообщила пресс-служба администрации городского округа серпухов.

Тысячи серпуховичей, гостей округа и паломников чествовали чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Высоцком и Владычнем монастырях.

Для Серпухова этот день особенно торжественен. Икона «Неупиваемая чаша» является одной из главных святынь. Попросить чудотворный образ о помощи приезжают паломники из разных уголков России.

Праздничное Богослужение и Крестный ход во Владычнем женском монастыре возглавил Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Его высокопреосвященству сослужил благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин. За Богослужением молились заместитель Главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова, президент Института инженерной физики Алексей Царьков, президент Международного фонда славянской письменности и культуры Владислав Мещангин, настоятельница Владычного женского монастыря игумения Алексия.

В Высоцком монастыре службу провел викарий Святейшего Патриарха, епископ Серпуховской Роман.

Рад, что этот день стал светлым праздником для всех православных жителей Серпухова, а святыни нашего муниципалитета ежегодно становятся точкой притяжения для многочисленных гостей округа. Мира, добра и благополучия! — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.