сегодня в 20:06

В Серпухове отпраздновали День народного единства

Праздничные мероприятия ко Дню народного единства прошли сразу на нескольких точках городского округа Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Концерт, посвященный одному из главных государственных праздников подготовил Дворец культуры «Россия». Воспитанники учреждения и артисты муниципалитета выступили с танцевальными и вокальными номерами, трогательными стихотворениями.

Торжественное мероприятие объединило старшее и подрастающее поколение, которое сохраняет память о предшественниках, чтит традиции.

Еще одна точка — парк имени Олега Степанова. Здесь для жителей и гостей муниципалитета подготовили программу «Россия. Родина. Единство», которая включала в себя разнообразные активности: патриотическую фотозону, ярмарку, интерактивную зону, мастер-классы, акцию «Не забывай свои корни».

Кроме того на главной сцене парка прошла праздничная программа, в которой приняли участие творческие коллективы округа, близкие военнослужащих и волонтеры. А во Дворце торжеств «Центральный» прошел фестиваль вокально-инструментального искусства «Песня душа народа».

Лучшие композиции в исполнении юных серпуховских артистов подарили зрителям яркие эмоции и позитивный настрой. В праздничный день, серпуховичи приходили целыми семьями, чтобы отметить День народного единства вместе с земляками и гостями округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.