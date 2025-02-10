В Серпухове отметили День российской науки

День российской науки отметили в городском округе Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

День российской науки для Института инженерной физики — особенный праздник.

На протяжении более 30 лет предприятие развивает фундаментальную и прикладную науку, решает задачи по созданию образцов вооружения и военной техники, образцов для народного хозяйства.

В этом году коллектив был отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами от муниципалитета и депутатского корпуса за высокие достижения в научно-исследовательской деятельности и вклад в развитие Серпухова как наукограда.

Разработанные в ИИФ технологии в области навигации, связи и медико-биологических исследований отвечают мировым стандартам качества и получили признание от государственных и областных министерств и ведомств, коллег из Российской академии наук и других научных организаций.

Под руководством Президента ИИФ Алексея Царькова команда успешно получила более 300 патентов и других свидетельств на изобретения, что подчеркивает серьезный научно-технический задел института. Коллектив насчитывает около 1500 человек, среди которых 28 докторов наук и более 100 кандидатов наук.

Первый вице-президент ИИФ Евгений Ананьев был награжден знаком отличия Министерства обороны РФ «Главный маршал артиллерии Неделин», что свидетельствует о высоком уровне профессионализма сотрудников. Сотрудникам также переданы памятные и юбилейные знаки, грамоты от ИИФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.