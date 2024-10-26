В Серпухове открылся цех по пошиву вещей для участников СВО

Волонтёрский цех «Vместе со СВОими» по пошиву продукции для СВО в Серпухове расширил свои площади, сообщили в пресс-службе округа.

История мини-предприятия началась в маленьком помещении. Оттуда добровольцы перешли в Распятский храм, а сейчас в новый корпус. Там скоро будет кипеть работа.

Сейчас для стабильной деятельности цеха не хватает тканей. Любой желающий может помочь швейному цеху материалами: ситцем, трикотажем, флисом.

Пошивочные комплекты востребованы, вместе с гуманитарной помощью их регулярно передают для защитников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.