В Серпухове открыли первую смену летнего лагеря труда и отдыха

В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи 6 июня открыли первую смену летнего лагеря труда и отдыха. Это традиция, которая существует более 30 лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В течение месяца подростки с 14 до 17 лет смогут получить первый официальный трудовой опыт и финансовую поддержку.

Кроме этого, ребят ждет познавательная программа — тренинги, мастер-классы, акции, флешмобы и экскурсии, где каждый сможет проявить свои таланты и узнать что-то новое.

ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в церемонии посвящения молодежи в трудовые бригады. В первой лагерной смене работают 184 подростка, а всего за лето участниками бригад станут более 500 человек.

Спасибо сотрудникам Центра за то, что прививают подрастающему поколению любовь к малой родине, учат уважать и беречь окружающую среду. Желаю ребятам насыщенного лета, новых знакомств и ярких впечатлений. — прокомментировал Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.