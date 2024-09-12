В Серпухове открыли игровую площадку
Фото - © Пресс-служба Г.о. Серпухов
В подмосковном Серпухове построили еще одну игровую площадку для детей, сообщили в пресс-службе округа.
В завершающей стадии находится строительство новой детской игровой площадки площадью 200 м². Здесь установлены разнообразные элементы для детей разных возрастных групп, предусмотрена песочница. Вся площадь игровой зоны оборудована безопасным резиновым покрытием.
В целях безопасности на площадке установим камеры видеонаблюдения. Подрядчик завершает благоустройство прилегающей территории.
Всего в этом году в рамках губернаторской программы по модернизации детских игровых зон в округе планируется обновление семи площадок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.