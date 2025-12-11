В Серпухове открыли Аллею славы спорта на стадионе «Спартак» 11 декабря

Аллею славы спорта открыли 11 декабря на стадионе «Спартак» в Серпухове. На 12 стелах разместили портреты 24 выдающихся спортсменов и тренеров, выбранных жителями и экспертами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект реализовали в рамках программы инициативного бюджетирования при активной поддержке жителей. Инициатором выступила депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова.

Половину спортсменов для Аллеи выбрали жители в ходе онлайн-голосования на портале «Госуслуги», в котором приняли участие более 16 тысяч человек. Оставшихся кандидатов утвердила экспертная комиссия.

Аллея славы спорта стала новым символом признания достижений спортсменов и будет вдохновлять будущие поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.