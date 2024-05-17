сегодня в 18:41

В Серпухове откроют производство верхней одежды мощностью 2 млн изделий в год

Благодаря сопровождению в центре содействия строительству Московской области производитель верхней одежды получил разрешение на строительство швейного цеха в городском округе Серпухов с первого раза, избежав избыточных процедур и согласований, передает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый цех площадью 1,4 тыс. квадратных метров, будет двухэтажным. На первом этажу расположится зона приемки ткани и фурнитуры, зона контроля качества готовой продукции, упаковки и хранения готовых изделий.

Непосредственно швейное отделение, зона раскроя и гладильная разместятся на втором этаже здания. Застройщик планирует завершить строительство уже через год — в мае 2025 года.

Для производства верхней взрослой одежды предполагают использовать ткань и швейную фурнитуру отечественного производства. Реализовывать готовые изделия застройщик планирует через торговую сеть.

Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию, здесь будут отшивать порядка 2 млн готовых изделий ежегодно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.