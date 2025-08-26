сегодня в 11:13

В Серпухове обсудили подготовку к новому учебному году и привлечение врачей

На еженедельном совещании в формате ВКС под руководством Губернатора Московской области Андрея Воробьева основной темой стал новый учебный год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В совещании принял участие глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Приоритетное внимание — завершению капитального ремонта, готовности школ и детских садов к приему учащихся и педагогических коллективов.

В 2025-2026 учебном году в городском округе Серпухов функционируют 19 муниципальных образовательных комплексов. Общее число учащихся — 24 590 человек, в первый класс идут 2120 детей.

К 1 сентября после капитального ремонта открываются 7 образовательных учреждений. В обновленные школы пойдут 4508 школьников.

6 учреждений образования входят в «волну» ремонтов 2025–2026 года. Уделяем максимальное внимание срокам и качеству работ.

Кроме того, на совещании обсудили кадровое обеспечение системы здравоохранения.

В «Серпуховской больнице» и «Протвинской больнице» сохраняется потребность в привлечении специалистов.

Муниципалитет принимает все необходимые меры для привлечения квалифицированных специалистов. Особое внимание уделяется укомплектованию штата узкопрофильными специалистами. Приоритетом является работа по привлечению и удержанию медицинских кадров.

Также ведется работу по привлечению врачей из других регионов. В числе мер поддержки — служебное жилье, компенсационные выплаты за найм квартиры, стипендии студентам, обучающимся по целевому направлению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.