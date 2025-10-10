В Серпухове обсудили ход капитального ремонта образовательных учреждений

сегодня в 18:18

В городском округе Серпухов продолжается активная работа по модернизации образовательных учреждений. В пятницу состоялась важная рабочая встреча главы городского округа Серпухов Алексея Шимко с представителями подрядных организаций и руководителями школ, где сейчас идет капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации округа.

В школе № 7 и школе № 10 демонтажные работы практически завершены — выполнено почти 98% необходимых работ. Во втором корпусе Лицея Протвино демонтировано около 68% конструкций, что также является хорошим показателем.

Параллельно ведутся работы в Липицкой школе, детском саду «Ласточка» и детском саду № 51 «Центр детства». Все объекты развиваются согласно утвержденному графику.

На встрече детально были обсуждены ключевые моменты реализации проектов. Особое внимание участники совещания уделили вопросам разработки проектной документации, ее согласования, а также возможных рисков и способов их предотвращения. Важнейшим аспектом стало обеспечение строгого контроля качества на каждом этапе работ.

Главой городского округа Серпухов была подчеркнута необходимость точного соблюдения графика и качественного исполнения всех задач. Любые возникающие проблемы будут оперативно решаться совместными усилиями всех участников процесса.

Капитальный ремонт учреждений будет завершен до нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.