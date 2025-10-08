В Серпухове обсудили дорожную безопасность и другие важные вопросы

На еженедельном оперативном совещании с руководителями структурных подразделений администрации глава Серпухова Алексей Шимко рассмотрел актуальные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в этом году:

нанесено 12052 кв. м горизонтальной дорожной разметки;

установлены 3 проекционных светофора;

выполнен ремонт дорожного полотна картами на 6 участках;

установлено более 2,8 км ограждений.

До конца 2025 года завершат работы по ямочному ремонту на 2 тыс. кв. м дорожного покрытия, обустройство 58 ИДН и установка 340 дорожных знаков, установку 74 светофоров, а также устройство проекций пешеходных переходов.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены планово-предупредительные ремонты, гидравлические испытания и пробные топки на 70 котельных, 28 ЦТП и 314,5 км тепловых сетей. На сегодняшний день подача отопления в социальные объекты и МКД осуществляется в полном объеме.

Ситуации, связанные с завоздушиванием систем отопления, устраняются в оперативном режиме по поступающим заявкам.

С 8 по 10 октября на базе школы № 17 состоится первый форум актива для учащихся, направленный на развитие лидерских качеств и социальной ответственности.

11 октября в 17:30 на ледовой арене в п. Пограничный состоится хоккейный матч Чемпионата Национальной студенческой хоккейной лиги.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.