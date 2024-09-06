В Серпухове обновляются детские площадки

В текущем году впервые за несколько лет в Серпухове проводят большую модернизацию детских игровых комплексов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На сегодняшний день завершены работы по адресам: улица Комсомольская, 4; улица Физкультурная, 27-29; улица Луначарского, 36; улица Лермонтова, 56; улица Горького, 8.

Сейчас в работе 13 адресов, где проводится установка малых архитектурных форм, укладка резинового покрытия. Перезагрузка общественного пространства сделает территории безопасными, интересными и уютными. Всего по 28 адресам для юных серпуховичей появится много новых и полезных локаций, для комфорта родителей будут установлены лавочки, а чтобы жители города соблюдали чистоту и порядок, урны.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.