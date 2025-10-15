В Серпухове обновляют территорию, прилегающую к коррекционной школе № 8

Одна из долгожданных перемен для учащихся, их родителей и педагогов коррекционной школы № 8 в Серпухове — модернизация спортивного ядра. На объекте выполнен демонтаж старого покрытия, удалены аварийные деревья, заасфальтированы беговые дорожки и основание спортплощадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент подрядчик приступил к устройству нового освещения. Проект благоустройства предполагает обеспечение территории элементами доступной среды, разделение на спортивную зону и место отдыха для группы продленного дня, территорию занятий адаптивной физической культурой со специальными тренажерами.

«Уверен, что новое современное пространство площадью более 2000 кв. м станет местом притяжения для обучающихся, а также участников клуба „Равные возможности“, с которым активно взаимодействует школа № 8. Работы проводим согласно всем нормативам и графику, завершим благоустройство в конце ноября», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.