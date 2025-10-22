В Серпухове обновили 43 пешеходные коммуникации

В этом году в городском округе обновили 43 пешеходные коммуникации. Все объекты для ремонта выбраны с учетом обращений жителей, в том числе из сельской местности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Серпухове отремонтировано и создано 14 дорожек общей протяженностью 1,4 км на ул. Космонавтов, Физкультурная, Юбилейная, Красный Текстильщик, на Московском шоссе, в Пущино и на других адресах.

Также было обновлено 10 тротуаров протяженностью 2,1 км. На данный момент работы завершаются в п. Оболенск на ул. Солнечная — у пешеходного перехода.

АО «Мосавтодор» отремонтировал 19 тротуаров общей протяженностью 18 км, включая д. Новинки-Бегичево и ул. Теннисная в д. Щеболово.

«Эта работа — основа безопасности наших граждан: пешеходов, велосипедистов, самокатчиков, мам с детьми. Продолжим приводить в порядок тротуары и пешеходные зоны — сейчас формируем план работ на следующий год», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.