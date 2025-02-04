сегодня в 15:35

В Серпухове объявлен конкурс на благоустройство общественной территории

Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство общественной территории в городском округе Серпухов. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство общественной территории «Парк Питомник» по адресу: г. Серпухов, ул. Советская. Планируется в рамках проведения закупки установка малых архитектурных форм, озеленение, системы видеонаблюдения, наружного освещения и т. д.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.