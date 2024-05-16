В Серпухове недобросовестный подрядчик получил предостережение

Инспекторами эконадзора Минэкологии в ходе проведения внеплановой выездной проверки в деревне Ивановское в городском округе Серпухов на территории проектируемого комплекса по переработке овощей были выявлены нарушения в обращении со строительными отходами, передает пресс-служба ведомства.

«Как выяснилось, подрядчик АО «ВЕСТ КОНСТРАКШН», осуществляющий строительные работы на земельном участке, допустил нарушения природоохранного законодательства, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Отходообразователь, в результате деятельности которого образуется более 50 кубических метров отходов строительства, снова зданий и сооружений, в том числе грунтов производил работы в отсутствии разрешения на перемещение всего объема ОССиГ».

Не так давно инспекторы Минэкологии уже предостерегали раменского предпринимателя, препятствующего свободному водотоку реки Унинки. Поводом для проведения надзорного мероприятия тогда послужили обращения жителей, жалующихся на то, что бизнесмен несколько раз перекрывал трубу, чтобы заполнить пруд, на котором он предоставляет услуги платной рыбалки.

«Владельца бизнеса должны взвешивать и осознавать риски своей деятельности для окружающей среды. В наших интересах, чтобы предприниматели делали все согласно природоохранному законодательству, однако находятся те, кто ему пытается противодействовать. Таких нарушителей мы выявляем, выдаем им предостережения и наказываем штрафами. Нам важно, чтобы в нашем регионе было не только мало нарушений, но и, чтобы наши граждане были экологически грамотными», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.