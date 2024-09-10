В Серпухове начались ремонтные работы в школе № 1

Четырехэтажное здание средней общеобразовательной школы № 1 г. о. Серпухов было открыто в 1938 году. Объект состоит из основного корпуса, где находятся учебные классы, и трех пристроек — бассейна, актового и спортивного залов, пищеблока, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках президентской программы проведут капитальный ремонт образовательного учреждения. Первый этап уже завершен: работы по обследованию здания окончены. Снята кровля с основного корпуса. Специалисты приступили к демонтажу штукатурного покрытия и деревянных стен. Демонтажные работы продолжатся.

В планах — полностью обновить помещение, сделать его комфортным и соответствующим времени.

На время ремонта ребята переведены в школу № 7. После завершения ремонта школьники вернутся в обновленное и современное здание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.