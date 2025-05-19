В Серпухове начали высаживать летние цветы

Сотрудники Комбината благоустройства городского округа Серпухов приступили к еще одному этапу украшения муниципалитета. Отцветшие весенние тюльпаны заботливо заменятся летними сальвиями, циненариями, тагетесами, георгинами и геранями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На Юбилейной площади работники комбината подготовили землю и высадили 640 бархатцев и 320 циненарий. Оба вида растений славятся своей неприхотливостью и красиво смотрятся на клумбах. Кроме того, тагетесы отпугивают вредителей и оздоравливают почву.

Весенний сезон посадки проходил с 17 апреля по 5 мая. Тогда садовники высадили 14 тысяч виол на улицах Серпухова и памятниках к 9 Мая. Летний сезон начался 15 мая, и будет продолжаться до конца июля или начала августа. Осенью комбинат благоустройства будет сажать луковицы тюльпанов к следующей весне.

Ежегодно в теплицах высаживается около 120 тыс. «цветущих единиц». Ими украшают 47 клумб на территории городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.