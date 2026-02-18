В Серпухове начали готовиться к паводку на Оке

В Серпухове 18 февраля провели смотр техники для подготовки к возможному паводку на Оке. Ожидается значительный подъем воды, все службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На базе МУП «Водоканал-Сервис» в Серпухове прошла проверка готовности техники к противопаводковым мероприятиям. По прогнозу гидрометцентра, уровень воды в Оке может превысить 6 метров, что требует особого контроля и готовности служб.

В случае подъема воды до 7 метров ситуация считается штатной, при 7-8 метрах возможны подтопления дорог на Лужки и Республику. Превышение 8 метров грозит затоплением объектов жизнеобеспечения и жилых домов, а при 12 метрах возникает риск для очистных сооружений и канализационных насосных станций.

С Роспотребнадзором согласован план действий: объекты в зоне риска находятся под круглосуточным наблюдением, на предприятии работают дежурные смены. Новые КамАЗы способны откачивать воду с глубины до 10 метров, а резервуары имеют большой объем. Усилен контроль за качеством питьевой воды, специалисты прошли инструктаж.

Отработано взаимодействие с управлением ЖКХ, пожарными и аварийно-спасательной службой «Юпитер», имеющей плавсредства. На период паводка район водных путей вводит два судна, управляющие компании и энергетики готовы к откачке и ремонту.

Глава муниципалитета Алексей Шимко подчеркнул, что все силы и средства позволяют оперативно реагировать на ситуацию, и заверил, что держит вопрос на личном контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.