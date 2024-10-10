В Серпухове началась реконструкция мини-футбольного поля

В Ивановских двориках городского округа Серпухов началась реконструкция мини-футбольного поля, расположенного напротив дома 11а на улице Новой. Подрядная организация уже приступила к работам: монтирует новые опоры спортивной площадки и готовит асфальтобетонное покрытие для укладки резинового. До этого выполнен демонтаж старых конструкций, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В течение ближайших дней объект будет полностью готов к эксплуатации. Далее подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории: будет модернизировано освещение, установлены лавочки и урны.

В Пущино по просьбам жителей МБУ «Благоустройство» выполняет работы по обустройству детских площадок по двум адресам: В-25,26 и Г-4. Новые современные игровые пространства площадью 150 и 176 кв. метров предназначены для разных возрастных групп. Будут установлены различные горки, несколько видов качелей, оборудуют развивающие игровые модули и песочницы для малышей, а по периметру разместят удобные лавочки для родителей.

В настоящий момент на двух объектах выполнен монтаж оснований для установки детских комплексов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», - добавил губернатор.