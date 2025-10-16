В Серпухове контролируют благоустройство

сегодня в 17:52

На еженедельной основе специалисты проводят рейды, проверяя центральные и прилегающие территории муниципалитета. Особое внимание уделяется адресам из обращений граждан в «Центр управления регионом», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С весны текущего года группой выдано 328 поручений: 266 исполнено, 57 находятся в работе. В приоритете — уборка дворов, содержание дорог и комплексное благоустройство.

Такой подход позволяет оперативно выявлять и устранять проблемы, которые могут негативно влиять на качество жизни горожан.

На месте оперативная группа общается с жителями. Личное взаимодействие позволяет глубже понять суть проблем и находить для них оптимальные решения.

«Планомерная работа оперативной группы направлена на повышение порядка на всей территории муниципалитета и будет продолжена», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.