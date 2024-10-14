В Серпухове команда добровольцев посадила свой лес

Добровольческая организация «Наследие», осуществляющая деятельность в Москве и Московской области, обратилась в филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» с просьбой выделить место для на посадки сеянцев хвойных пород деревьев. Участок под посадку был выделен в Данковском участковом лесничестве рядом с поселком Карпова Поляна г. о. Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

При поддержке друзей из команды пожарных добровольцев «Симаргл» группа волонтеров из 40 человек, включая детей, посадили 400 саженцев сосны и 200 саженцев ели с закрытой корневой системой из Ивантеевского питомника.

Все поработали с энтузиазмом, а дети активно помогали родителям. Заложена основа для будущего хвойного леса, который, в свою очередь, станет домом для зверей и птиц этой местности.

Но на посадке саженцев вклад лесничих в родную природу не заканчивается. Они, при поддержке и помощи волонтеров, обеспечивают своевременный и качественный уход за подрастающим лесом.

Уже следующей весной, вооружившись серпами и ведрами с водой, волонтеры «Наследия» вернутся в «Русский лес» и навестят посадки, заложенные в этом году.

А через пару недель эта же группа намеревается поехать проведать дубки и кедры, посаженные в г. о. Ступино прошлой осенью.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.