В Серпухове колледж проводит профпробы для школьников

Серпуховский колледж на регулярной основе организует профориентационные встречи для учащихся 8–9 классов, где школьники могут познакомиться с востребованными специальностями и условиями поступления. Ребята участвуют в профессиональных пробах и получают консультации о проекте «Профессионалитет» и перспективах трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадка колледжа объединяет учеников 8–9 классов, которые хотят определиться с будущей профессией. Для них проводят профессиональные пробы по различным направлениям: программирование, регулировка радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сварочное дело, инженерное проектирование, ремонт автомобилей, бухгалтерия, банковское и торговое дело, юриспруденция, экспедирование грузов, гостиничный сервис и туризм.

Помимо практических занятий, школьники встречаются с амбассадорами колледжа. В неформальной обстановке им рассказывают об особенностях поступления по проекту «Профессионалитет», студенческой жизни и карьерных перспективах. Будущие абитуриенты получают разъяснения о правилах приема, содержании образовательных программ и возможностях трудоустройства после окончания учебы.

В администрации подчеркнули, что такие встречи помогают подросткам осознанно подойти к выбору профессии. Возможность заранее попробовать себя в выбранной сфере позволяет лучше понять собственные интересы и сделать первый шаг к будущей карьере.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.