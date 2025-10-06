В Серпухове к Дню пожарной охраны и 35-летию МЧС Молодежный центр «Молодость» организовал мероприятие

К предстоящему Дню пожарной охраны и 35-летию МЧС Молодежный центр «Молодость» организовал спортивно-оздоровительное мероприятие «Всегда готов». Событие объединило будущих специалистов пожарной безопасности из ГБПОУ МО «Чеховский техникум», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие студенты 1-3 курсов, сформировав 4 команды, готовые продемонстрировать не только свои знания и навыки, но и силу, ловкость и умение работать в команде.

Организаторы подготовили для ребят захватывающую программу, включающую в себя самые разнообразные конкурсы, требующие не только физической подготовки, но и смекалки, стратегического мышления.

В программе мероприятия были представлены:

Интеллектуальный и стратегический конкурс «Крестики-нолики с огнетушителями». Участникам предстояло проявить не только силу, но и умение тактически мыслить, расставляя огнетушители вместо традиционных крестиков и ноликов.

Испытание для лидеров — «Конкурс капитанов»

Командный конкурс «Лодочки»: Участники должны были пройти определенный отрезок пути, используя специальные надувные «лодочки», что требовало слаженности действий и умения работать в команде.

Конкурс «Веселая гусеница»

Конкурс на логику и скорость — «Тетрис»: Участникам нужно было составить различные фигуры из предложенных им предметов.

Конкурс «Перетягивание пожарного рукава».

Мероприятие «Всегда готов» стало не только зрелищным и увлекательным событием, но и важной платформой для популяризации профессии пожарного, привлечения молодежи к этой ответственной и героической работе, а также приобщения к здоровому образу жизни.

