В Серпухове готовят леса к пожароопасному сезону

Подготовка к пожароопасному сезону началась в городском округе Серпухов из-за прогноза жаркого лета. В Данковском лесничестве прошли межведомственные учения и проверка готовности техники и личного состава, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В филиале «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» заранее усилили профилактику возгораний. На территории Данковского участкового лесничества в местечке Карпова Поляна состоялись межведомственные учения. Специалисты лесопожарной станции, сотрудники 29-го отряда «Мособлпожспас» и представители Приокско-Террасного заповедника отработали взаимодействие и тактику тушения условного лесного пожара.

Лесопожарная станция первого типа полностью укомплектована сотрудниками и техникой. В ее распоряжении находятся четыре пожарные автоцистерны, три колесных трактора с плугами и пять лесопатрульных автомобилей. Также сформирован резерв необходимого оборудования.

«Помимо проверки готовности сил и средств, ведется масштабное противопожарное обустройство: прочистка минерализованных полос, ремонт дорог, установка шлагбаумов и информационных аншлагов. Проводится информирование населения и профилактические рейды. Владельцам объектов, прилегающих к лесу, направлены уведомительные письма о соблюдении правил пожарной безопасности», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Еженедельные проверки готовности лесопожарной станции в Серпухове продолжат, чтобы минимизировать риски возникновения природных пожаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.