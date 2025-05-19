В Серпухове дан старт мотосезону 2025

Мероприятие объединило порядка 300 любителей мототехники и стало не только стартом сезона для мотоциклистов, но и важной частью цикла памятных событий, посвященных 80-летию Великой Победы, напоминая о важности сохранения исторической памяти.

«Для всех нас это святой праздник, святой день. Десятки миллионов погибли за нашу свободу и независимость», — рассказал представитель Центрального отделения Андрей Кураков.

Программа открытия традиционно началась с церемонии возложения цветов, символизирующей дань уважения павшим. После этого колонна мотоциклистов отправилась на пробег по городу.

В мотопробеге ежегодно принимают участие около 300 человек. Среди тех, кто уже более десяти лет поддерживает традицию участия в открытии мотосезона, и депутат Совета депутатов Николай Пушкин.

«По завершении пробега участники обсудили планы на будущее и провели важный инструктаж по безопасности. Участники пробега единогласно согласились, что такие события не только сплачивают байкеров, но и помогают сохранить память о великом подвиге нашего народа», — рассказал депутат совета депутатов Николай Пушкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.