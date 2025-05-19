В Серпухове дан старт мотосезону 2025
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
В Серпухове открыли мотосезон 2025, посвященный 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Мероприятие объединило порядка 300 любителей мототехники и стало не только стартом сезона для мотоциклистов, но и важной частью цикла памятных событий, посвященных 80-летию Великой Победы, напоминая о важности сохранения исторической памяти.
«Для всех нас это святой праздник, святой день. Десятки миллионов погибли за нашу свободу и независимость», — рассказал представитель Центрального отделения Андрей Кураков.
Программа открытия традиционно началась с церемонии возложения цветов, символизирующей дань уважения павшим. После этого колонна мотоциклистов отправилась на пробег по городу.
В мотопробеге ежегодно принимают участие около 300 человек. Среди тех, кто уже более десяти лет поддерживает традицию участия в открытии мотосезона, и депутат Совета депутатов Николай Пушкин.
«По завершении пробега участники обсудили планы на будущее и провели важный инструктаж по безопасности. Участники пробега единогласно согласились, что такие события не только сплачивают байкеров, но и помогают сохранить память о великом подвиге нашего народа», — рассказал депутат совета депутатов Николай Пушкин.
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