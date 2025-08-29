сегодня в 13:05

В Серпухове чествовали будущих первоклассников на празднике «Здравствуй, школа!»

45 первоклассников Серпухова отправились в страну детства и знаний. Для детей членов Профсоюза работников госучреждений провели праздник «Здравствуй, школа!», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже 6 лет организация искренне поздравляет тех, кто впервые перешагнет школьный порог.

В фойе Дворца молодежи «Дружба» молодежный совет Серпуховской территориальной организации Профсоюза подготовил развлечения для ребят и тематические фотозоны.

Со сцены будущих первоклассников поздравили депутат окружного Совета Елена Акимова, председатель Серпуховской территориальной организации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Галина Улитина и председатель Молодежного совета Нина Скударнова. Они пожелали детям успехов в учебе, хороших оценок и верных друзей.

Для ребят подготовили увлекательную анимационную программу, где приняли участие творческие коллективы и вокалисты Серпухова, а интерактивы между номерами не давали никому заскучать.

Самый долгожданный момент для будущих школьников — это подарки. Первоклашкам раздали красочные наборы со всем необходимым для учебы.

