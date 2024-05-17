В Серпухове благоустроят общественную территорию бульвара Болотова

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство общественной территории бульвара Болотова в городском округе Серпухов Московской области, г. Пущино, мкр. «Г», дом № 25», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении конкурса Благоустройство общественной территории бульвара Болотова г. о. Серпухов, г. Пущино, мкр. «Г», д. 25 (дополнительный объем).

Подрядчику предстоит выполнить работы по комплексному благоустройству и ремонту территории бульвара, включающие демонтаж старого и укладку нового покрытия бетонной плиткой, устройство подпорных стенок и лестниц, обустройство контейнерной площадки, установку металлических и перильных ограждения, электромонтажные работы, а также выполнить работы по освещению территории.

Завершить работы планируется в августе 2024 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.