В Серпухове активисты движения «Здоровое Отечество» провели десятый рейд «Антивейп»

«Московская область лидирует по количеству точек продажи вейпов в России. На сегодняшний день их уже больше 14 тысяч. Средний возраст потребления упал до 10-12 лет. Это прямая угроза жизни и здоровью наших детей. Мой сын учится сейчас в шестом классе. В том году появились ребята, которые принесли электронную сигарету, и она пошла по классу. За один день курильщиков в этом классе стало 11. Чем младшие люди, которые впервые попробовали никотин, тем более стойкая зависимость и тяжелые последствия этой зависимости их ожидают в будущем», — рассказал активист, директор АНО «Трезвый Синдикат» Артем Воронин.

Общественники в очередной раз зафиксировали случаи открытой выкладки запрещенной продукции в торговых залах, отсутствие акцизных марок и обязательной маркировки «Честный ЗНАК», слишком близкое расположение к учебным заведениям, отсутствие запрещающих знаков и продажу опасных товаров несовершеннолетним. Каждый рейд неизменно показывает, что продавцы повсеместно игнорируют закон, целенаправленно вовлекая молодежь в никотиновую зависимость.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что ситуация кардинально не меняется. Бизнес, наживающийся на здоровье детей, продолжает работать безнаказанно, — отмечает руководитель патриотических проектов движения „Здоровое Отечество“ Сергей Ситников, — все выявленные нами нарушения тщательно документируются и в системном порядке направляются в Управление Роспотребнадзора по Московской области. Мы благодарны надзорному ведомству за конструктивное взаимодействие, однако одних лишь административных мер и бюрократических процедур недостаточно. Огромное количество точек, нарушающих закон, сводит эффективность этой работы к нулю».

По результатам сегодняшнего рейда будет направлено обращение к Губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Активисты и родительская общественность призывают главу региона поддержать инициативу о полном запрете оборота вейпов на территории Подмосковья. Ранее с просьбой предоставить право субъектам самостоятельно регулировать оборот вейпов обратилась председатель Движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, которую она озвучила в адрес председателя правительства Михаила Мишустина. Затем Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал данную инициативу.

