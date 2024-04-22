В Серпухове 26 апреля «Диктант Победы» напишут на 36 площадках

Помимо учреждений образования и специализированных организаций, ключевыми точками проведения патриотического мероприятия в Серпухове станут «Губернский колледж», молодежный центр «Патриот», Серпуховский историко-художественный музей, «Центральная библиотека». Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Мероприятие состоится 26 апреля в 12:00. Принять участие в акции можно было как лично, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Итоги подведут в июне. Победители будут отмечены ценными призами и смогут принять участие в качестве почетных гостей на параде Победы 9 Мая на Красной площади.

«Диктант Победы» — то не только возможность лучше узнать историю своей страны, но и сопричастность в сохранение достоверной информации о Великой Победе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.