В Сергиевом Посаде ветераны СВО бесплатно посетят культурные мероприятия

В Общественной палате Сергиево-Посадского округа прошла встреча участников специальной военной операции с главой муниципалитета Оксаной Ерохановой и руководителем Ассоциации ветеранов СВО Александром Волковым, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За чаепитием бойцы обсудили накопившиеся проблемы: региональные компенсации за тяжелые ранения, газификацию частного сектора, списание кредитных и налоговых задолженностей, включая долги по индивидуальному предпринимательству.

Особое внимание уделили вопросам социализации демобилизованных. Администрация договорилась с учреждениями культуры о предоставлении ветеранам бесплатного доступа на концерты и спектакли. Также участники встречи обсудили оптимизацию поставок гуманитарных грузов в зону боевых действий.

Диалог стал частью системной работы по поддержке военнослужащих и их семей, проводимой при содействии Центра поддержки участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.