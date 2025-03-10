В Сергиевом Посаде в школе № 1 открыли стену памяти героев страны

Одна из трагических страниц истории — война в Афганистане: 15 тысяч убитых, 40 тысяч раненых, 300 тысяч пропавших без вести. Вспомнили погибших в Чечне. Этих героев вспоминают на первом мартовском Уроке мужества.

«Мы не пережили, мы живем с этим», — так отзывается о трагедии в Чечне Любовь Александровна Маркелова, вдова командира Сергиево-Посадского ОМОНа, полковника Дмитрия Маркелова. Среди гостей Татьяна Михайловна Варламова, вдова капитана милиции Сергея Варламова, а также выпускник хотьковской школы № 1, Вадим Трофимов, уцелевший в бою, он награжден Орденом мужества.

Урок мужества завершился в рекреации школы, где открыли «Стену памяти» героев нашей страны, начиная с Великой Отечественной войны до наших дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.