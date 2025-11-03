В Сергиевом Посаде в преддверии Дня народного единства состоялся концерт

В преддверии Дня народного единства, который страна отмечает 4 ноября, во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина 1 ноября состоялся торжественный концерт. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Со сцены сергиевопосадцев поздравили глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова и председатель окружного Совета депутатов Рита Тихомирова. Виртуальное поздравление для жителей округа прозвучало из соседних регионов России.

Местные жители, ветераны специальной военной операции, активисты волонтерского движения, священнослужители, внесшие вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и организацию помощи бойцам, были отмечены почетными грамотами и благодарностями главы округа и Совета депутатов. Музыкальными номерами присутствующих поздравили Сергиево-Посадский муниципальный оркестр и победители международных конкурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.