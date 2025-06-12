В Сергиевом Посаде в день России развернули гигантский триколор

Ярким событием празднования Дня России в Сергиево-Посадском городском округе стал флешмоб «Флаг моего государства», собравший на стадионе СК «Луч» учащихся школ, студентов, волонтеров и неравнодушных жителей округа. Здесь развернули гигантский триколор. Вес полотна составляет более 100 килограмм, а площадь равна почти 1,5 кв. м, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По словам организаторов, такого размера флаг можно увидеть даже из космоса.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова поздравила собравшихся с Днем России. В своей речи она подчеркнула значимость этого праздника для каждого гражданина страны, отметив, что День России символизирует единство, патриотизм и гордость за историю и культуру нашей Родины.

После флешмоба на игровое поле вышли футболисты. Они сразились в матче Первенства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.