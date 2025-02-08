В Сергиевом Посаде установлен ледяной «триптих» к 645-летию Куликовской битвы

Ледяная инсталляция в Сергиевом Посаде к 645-летию Куликовской битвы на пешеходной зоне Дорога к Храму была установлена по инициативе компании «Арт-Лед» из столицы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«По инициативе нашего Президента Владимира Путина этот год объявлен Годом Защитника Отечества. Но тема защиты Родины актуальна для нашей страны на протяжении веков. Почему купликовская битва? Во-первых, юбилейная дата с момента битвы, во-вторых — 675 лет со дня рождения князя Дмитрия Донского. На Сергиево-Посадской земле проживает немало замечательных и талантливых людей, поэтому мы решили преподнести этот подарок», — сообщил руководитель компании «Арт-Лёд» Владимир Попов.

Установка арт-объекта именно на Дороге к Храму тоже неслучайна. По преданию, Воскресенская церковь подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры стала символом надежды на воскресение всех защитников Отечества, павших во время осады Лавры в 1608–1610 гг. польско-литовскими интервентами.

Инсталляцию изготовили профессиональные резчики.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.