В Сергиевом Посаде установили лавочки-трансформеры
Фото - © Администрация Сергиево-Посадский г.о.
Новые лавочки-трансформеры установили 23 марта на пешеходной зоне улицы Карла Маркса в Сергиевом Посаде по поручению главы округа Оксаны Ерохановой. Работы выполнило МБУ «Благоустройство СП», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Две новые лавочки, в отличие от тех, которые стояли здесь прежде, сделаны из композитного материала. Он не оставляет зацепок на одежде и к тому же более практичен в уходе — не требует покраски, в отличие от деревянных скамеек», — рассказал директор МБУ «Благоустройство СП» Роман Куликов.
Конструкции выполнены в формате трансформеров и состоят из пяти секций. Их можно устанавливать кругом или змейкой, что позволяет адаптировать размещение к городской среде.
Улица Карла Маркса — самая короткая в Сергиевом Посаде и одна из туристически значимых. Она начинается у входа в Троице-Сергиеву лавру и соединяет Красногорскую площадь с улицей Пионерской.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.
«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.