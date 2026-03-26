В Сергиевом Посаде установили лавочки-трансформеры

Две лавочки изготовлены из композитного материала вместо прежних деревянных конструкций. По данным учреждения, новый материал не оставляет зацепок на одежде и не требует покраски, что упрощает обслуживание.

«Две новые лавочки, в отличие от тех, которые стояли здесь прежде, сделаны из композитного материала. Он не оставляет зацепок на одежде и к тому же более практичен в уходе — не требует покраски, в отличие от деревянных скамеек», — рассказал директор МБУ «Благоустройство СП» Роман Куликов.

Конструкции выполнены в формате трансформеров и состоят из пяти секций. Их можно устанавливать кругом или змейкой, что позволяет адаптировать размещение к городской среде.

Улица Карла Маркса — самая короткая в Сергиевом Посаде и одна из туристически значимых. Она начинается у входа в Троице-Сергиеву лавру и соединяет Красногорскую площадь с улицей Пионерской.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.